È degenerata in violenza una discussione avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Di Mezzo, a Lugo. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 18, quando un uomo – probabilmente di origine straniera – è stato notato mentre trafficava attorno a un’auto parcheggiata. A sorprenderlo è stata la proprietaria del veicolo, che si è avvicinata chiedendo spiegazioni.

Secondo una prima ricostruzione, il confronto verbale si è presto trasformato in una lite accesa, le cui urla hanno richiamato l’attenzione di un residente della zona. Quest’ultimo è intervenuto in difesa della donna, dando inizio a un nuovo alterco, sfociato in uno scontro fisico.

Durante la colluttazione, l’uomo sospettato sarebbe caduto a terra, perdendo parzialmente conoscenza. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, affiancati dall’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al trauma center dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. I medici hanno riscontrato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

A indagare sull’accaduto sono ora gli agenti del Commissariato di Polizia di Lugo, al lavoro per chiarire le circostanze dell’episodio: resta infatti da accertare se si sia trattato di un tentativo di furto sventato oppure di un semplice equivoco degenerato.

La zona residenziale è rimasta presidiata dalle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Diversi i testimoni, visibilmente turbati da quanto accaduto in pieno giorno. “Non è una zona dove accadono spesso episodi simili”, commenta un residente. “Siamo rimasti sorpresi e preoccupati”.