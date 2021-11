È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti in merito all’ultimo caso di stalking verificatosi a Faenza domenica scorsa: dopo alcune segnalazioni arrivate alla centrale operativa, l’uomo era stato sorpreso, ubriaco, sotto casa della propria ex compagna mentre suonava ripetutamente il citofono, nonostante il divieto da parte dell’autorità giudiziaria di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla donna.

L’uomo, originario del Sud Africa, non si era mai rassegnato alla fine della relazione. Proprio per la violazione del divieto imposto dal giudice, per le reiterate molestie nei confronti della coetanea, l’uomo ora andrà in carcere. A influire sul giudizio anche l’incapacità “di contenere la propria spinta criminosa anche in ragione della propensione all’abuso di alcolici”. Il soggetto è quindi stato giudicato pericoloso e in grado di continuare a portare avanti le proprie persecuzioni. Per tutti questi motivi, è stata stabilito l’aggravamento della pena. Lo stalker quindi è stato accompagnato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Ravenna nel carcere bizantino.