Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuto a Madonna dell’Albero per un grave episodio di violenza domestica.

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che un uomo di 30 anni, a breve distanza dell’abitazione della compagna, stava minacciando la donna con un coltellino. L’intervento della Polizia di Stato ha consentito di fermare l’uomo e di mettere in sicurezza la vittima, evitando conseguenze più gravi.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, di origini bulgare, è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Nel corso dell’attività è stata prestata particolare attenzione alla tutela della persona offesa, che è stata immediatamente assistita dal personale intervenuto.

Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.