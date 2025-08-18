Fine settimana movimentato per i Carabinieri di Cervia/Milano Marittima. A cominciare dalla serata di giovedì fino alle prime ore dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Cervia/Milano Marittima, hanno intensificato i servizi sul territorio, in particolare lungo la fascia costiera, incrementando i numeri delle pattuglie supportate dalle Squadre di Intervento Operativo del 2° Battaglione Carabinieri “Liguria”.

Oltre a svolgere opera di persuasione e prevenzione aumentando la percezione di sicurezza per abitanti e turisti, i militari hanno eseguito controlli, identificando oltre 200 persone e 80 veicoli.

Particolare attenzione è stata prestata alle aree adiacenti ai locali di svago per dissuadere la guida in caso di consumo elevato di alcol, oltre che per prevenire liti o reati contro il patrimonio.

Nell’ambito dei servizi, nella serata di venerdì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una 31 enne, ritenuta responsabile di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati in un hotel di Lido di Savio.

I militari sono intervenuti in quanto la donna si era introdotta all’interno di una camera dell’albergo e si era impossessata di un telefono cellulare. Sorpresa dal proprietario del telefono, per scappare, ha iniziato a colpire l’uomo con calci e schiaffi, scagliandosi anche nei confronti di una cameriera dell’hotel. La donna è stata bloccata solo con l’arrivo dei militari.

I Carabinieri l’hanno poi condotta in caserma per le operazioni di fotosegnalamento ed identificazione, al termine delle quali l’autrice, su disposizione del magistrato di turno, è stata associata al carcere di Forlì. La refurtiva recuperata è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.

Sempre i Carabinieri del NORM, nella serata tra sabato e domenica, hanno arrestato anche un 34 enne, poiché dal controllo è risultato gravato da un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di Brescia, poiché ritenuto responsabile di rapina, furto aggravato e lesioni personali. L’uomo deve scontare una pena residua di 2 anni e 5 mesi di reclusione.

Sempre nel corso della medesima serata, un 20enne è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché durante un controllo, davanti a una discoteca, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 20 cm.