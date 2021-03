I primi eventi del Sorelle Festival hanno riscontrato un’ottima risonanza, raggiungendo più di duecento tra spettatrici e spettatori durante l’incontro Cultura dello Stupro, in collaborazione con SOS Donna. Il festival, nato con l’intenzione di accendere un faro su tematiche femministe e relative alla figura femminile, propone eventi per tutto il mese di marzo e non solo.

Gli eventi dal 16 al 21 marzo vertono sul ruolo femminile nell’arte, nel cinema e nell’editoria e saranno l’occasione per confrontarsi con le addette del settore.

Martedì 16 marzo, alle ore 18.00, verrà proiettato online il cortometraggio “Il Fagotto”, insieme alla regista Giulia Giapponesi e alle attrici Sofia Abbati e Cristiana Raggi. A seguito della visione, si instaurerà un dibattito filosofico guidato da Elena Tassoni dell’associazione Filò, che coinvolgerà il pubblico in un dialogo sui temi cardini del cortometraggio. L’evento si svolgerà su ZOOM, per dare la possibilità di interagire in modo paritario con tutte le spettatrici e gli spettatori.

Giovedì 18 marzo, alle 18.30, la conferenza online Donne al timone dell’arte, a cura dell’associazione Wibf – women in business and finance, descriverà la situazione della donna all’interno del settore manageriale: quante sono le donne che hanno una posizione dirigenziale all’interno di un museo, teatro e nell’editoria in Italia e nel mondo, esistono discriminazioni, se si quali. Il dibattito, insieme alle ospiti Andrée Ruth Shammah, Lorenza Castelli e Karole Vail, selezionate da WIBF, avrà luogo su ZOOM (link nell’evento Facebook su Sorelle Festival).

Venerdì 19 marzo, il gruppo di fotografia AULA21 dialogherà con Sorelle Festival partendo dal loro progetto artistico “Ritrovarsi”, che affronta tramite il mezzo fotografico la questione degli standard imposti da una società che le nuove generazioni tendono a riconoscere sempre meno come rappresentativa nei loro confronti. Il dibattito avrà luogo sul profilo Instagram del Festival alle ore 21.00.

Domenica 21 marzo alle 18.00, in occasione della giornata mondiale della poesia, è in programma una diretta Instagram sul profilo del Festival insieme a Le Foche Parlanti, poetry club con cui si parlerà di poetesse sfacciate, dell’importanza delle parole e dell’espressione personale tramite il mezzo poetico.

Per sostenere il Sorelle Festival si potranno acquistare le shopper con le grafiche ideate da Matteo Fedele, designer dell’ISIA di Faenza e dal gruppo fotografia AULA21. Per informazioni e pre-ordini basterà contattare lo staff tramite il profilo Instagram sorelle_festival.

https://www.instagram.com/sorelle_festival/