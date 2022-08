Sopravvissuti tre pulli di fratino quest’anno sui lidi ravennati

Con la riapertura della spiaggia a Lido di Dante e a Lido di Classe, si è concluso il periodo di tutela alla Bassona per la nidificazione del fratino. Il piccolo volatile, in via di estinzione, la cui presenza è un buon segnale per lo stato di salute dell’ecosistema costiero, quest’anno però a Ravenna ha avuto una riproduzione ridotta rispetto allo scorso anno. Diverse le possibili cause. D’altronde, come segnala la rete di volontari formatasi per tutelare l’animale, il tasso di sopravvivenza dei pulli si aggira attorno solo al 10%. Sulla costa ravennate sono stati 6 quest’anno i nidi, 14 le uova.