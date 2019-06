Sono anche quest’anno quasi 700 i ragazzi di Lavori in Comune, ragazzi che hanno risposto positivamente all’invito del Comune di svolgere una o due settimane di volontariato a favore della comunità durante l’estate. Come ogni anno le “Magliette Gialle” saranno impegnate nell’accoglienza turistica, in campo sociale o culturale, nell’intrattenere i bambini o nell’aiutarli con i compiti. Molti i laboratori consolidati nel corso delle edizioni, diverse le nuove proposte