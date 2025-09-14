Sono diciotto i Cerviaman che parteciperanno ad IRONMAN Italy Emilia Romagna 2025. Il lungo weekend dedicato alla competizione inizierà giovedì alle 18:00 quando i Cerviaman parteciperanno alla Parata delle Nazioni in Viale Roma sfilando con la bandiera della Città consegnata loro dal Sindaco Mattia Missiroli.
La squadra cervese è composta da: Bianca Maria Bertini (IronMan 51.50), Micaela Bertozzi (IronMan 51.50), Davide Brighi (Full Ironamn), Nicolò Buccella ((IronMan 70.30), Francesco Celli (70.30), Giorgio Corsini (IronMan 70.30), Marco Epi (IronMan 51.50), Francesca Gobbi (IronMan 70.30), Erio Goffi (Full IronMan), Gianluca Lanucara (IronMan 70.30), Marcello Morini (Full IronMan), Andrea Pagan (Full IronMan), Sabino Panarella (Full IronMan), Omar Quadrelli (IronMan 70.30), Andrea Ravaglia (Full IronMan), Mattia Rossi (IronMan 70.30), Matteo Scozzoli (Full IronMan), Massimiliano Valli (Full IronMan).
Sono stati organizzati vari punti tifo in collaborazione coi Consigli di Zona partecipanti alla III Edizione della Coppa del Tifoso ed ai numerosi volontari per sostenere i Cerviaman e tutti gli atleti in gara lungo tutto il percorso.
Potete essere riconoscibili indossando la maglietta “Cerviaman per Tommy” il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a Tommaso Zavalloni, un ragazzo autistico di Pisignano. Si possono acquistare le magliette presso i seguenti punti vendita: Bagno Lina (Lungomare Grazia Deledda, 187); Bagno Playa Caribe, (Lungomare Gabriele D’Annunzio, 217/218); Bar Dalla Betta, (Viale Nazario Sauro, 13); DamnLab 101 (Viale Milazzo 86); Osteria Paia, (Via Cervara, 46); Parrucchiera Sandra (Viale Volturno, 58); Ristorante La Ciurma (Viale Nazario Sauro, 158); Ristorante Il Veliero (Viale Nazario Sauro, 124); Tabaccheria Casetti (Corso Giuseppe Mazzini, 16).