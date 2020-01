Per aprire una qualsiasi attività di vendita e somministrazione di alimenti/bevande (ristoranti, bar, chioschi, pub e negozi alimentari) è necessario disporre dell’apposita abilitazione.

Per ottenere l’abilitazione è necessario frequentare il corso specifico che permette di ottenere il requisito professionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande (in sigla SAB, il cosiddetto ex REC).

Quindi tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività nel settore alimentare, se non già muniti del titolo abilitante, devono frequentare il corso obbligatorio per legge e superare la prova finale.

Confcommercio Ascom Faenza organizza il prossimo corso con inizio previsto per il 10 febbraio, in orario serale, presso la propria sede in Viale Ceramiche 35.

Il percorso formativo è incentrato su materie tecniche indispensabili per la corretta gestione di un’attività: organizzazione aziendale, normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, legislazione fiscale e previdenziale.