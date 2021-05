Dopo una buona prestazione alle qualifiche del sabato, il Gran Premio del Portogallo domenica pomeriggio non si conclude nei migliori dei modi possibili e immaginabili per l’Alpha Tauri che ha chiuso la gara con il decimo posto di Pierre Gasly e il quindicesimo di Yuki Tsunoda.

“Oggi è stata davvero dura: non era la gara che volevamo ma, a essere onesti, era prevedibile” ha spiegato Gasly dopo la bandiera a scacchi. “Abbiamo faticato tanto per l’intero weekend, arrivando solo in Top 10 in qualifica. Quindi, chiudere con un punto penso sia positivo. All’inizio della gara ero contento perché riuscivo a seguire Charles ma, alla fine, ci mancava grip nelle curve lente e quindi non avevamo ritmo. Sul finale è stato fantastico riuscire a superare Carlos e ottenere un punto per il team. Penso che il circuito di Barcellona si adatterà maggiormente alla nostra macchina, dato è che è una pista molto più veloce. Spero andrà meglio lì, tra qualche giorno”.