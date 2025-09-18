Solidarietà, sport e tradizioni agricole al centro delle attività che Coldiretti Ravenna, Epaca e Campagna Amica promuovono per domenica 21 settembre con un doppio appuntamento a Lugo e Russi.

Dal ‘capoluogo’ della Bassa Romagna partirà, infatti, l’edizione numero 88 del “Giro della Romagna Pro”, gara ciclistica professionistica che scatterà alle 11.30 da Piazza dei Martiri, attraverserà il territorio lughese e si concluderà a Castrocaro Terme.

Nell’ambito dell’evento sportivo, una delle ‘classiche’ del ciclismo più prestigiose che sarà peraltro trasmessa su Rai Sport e che in passato fu vinta da campioni leggendari come Costante Girardengo, Felice Gimondi e Giuseppe Saronni., IOR Lugo, insieme a Coldiretti Ravenna e al Patronato Epaca, promuovono la vendita dei ‘biscotti della ricerca’ di Campagna Amica. Il ricavato sarà destinato alla ricerca medica e al sostegno alle attività dello IOR. Inoltre, gli operatori del Patronato Coldiretti, saranno a disposizione per fornire agli interessati tutte le informazioni utili sui temi della previdenza e dei servizi sociali.

Dalle ore 9, invece, in piazza Farini a Russi, appuntamento con la “Fira Contadina”, una mattina speciale tra tradizione, giochi e sapori autentici. Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, in sinergia con il Comune di Russi, presentano nell’ambito dell’antica Fiera dei Sette Dolori, tante attività che uniscono cultura rurale, giochi di una volta e nuove discipline sportive.

Protagonista della giornata sarà “Tractormania: alla scoperta dei trattori”, una vera e propria mostra-concorso di macchine agricole e gara-gimkana con trattori a pedali. Un tuffo nella tradizione contadina che affascinerà grandi e piccini.

Accanto alle macchine agricole, il Mercato del cibo giusto con gli agricoltori della rete Campagna Amica Ravenna: un’occasione unica per acquistare prodotti locali direttamente dalle mani del contadino e scoprire la biodiversità che rende preziosa la nostra agricoltura e il nostro territorio.

Grande spazio anche ai bambini, che potranno vivere in prima persona l’esperienza della pigiatura dell’uva e della vendemmia grazie al laboratorio “Tradizione e divertimento”, curato dall’Azienda Agricola Ravagli: un rito antico trasformato in gioco educativo e coinvolgente.

Novità assoluta alla Fira sarà poi il grande raduno dei cavalli a dondolo e hobby horses, ideato e curato dall’artista ravennate Luigi Berardi, da sempre impegnato nel rapporto fra arte, gioco e didattica. I partecipanti (3-7 anni) potranno divertirsi con i cavallini messi a disposizione dalla scuderia “Tante Lune”, tra cui pezzi vintage degli anni ’60 e ’70. Non mancherà un cavallo a dondolo speciale, inclusivo, pensato per tutti. Per i giovani cavalieri che vorranno cimentarsi nella sfida, è prevista una gara di hobby horses (cavalli a bastone), una disciplina sportiva, nata in Scandinavia e ancora poco conosciuta in Italia, che unisce fantasia, movimento e spirito di squadra.

Una giornata all’insegna della tradizione agricola, di sapori genuini e del fascino senza tempo del gioco. La Fira Contadina è festa, scoperta e divertimento per tutta la famiglia!

Durante la mattinata sarà possibile firmare per portare più trasparenza e salute in tavola. Sarà infatti l’ultima occasione per sottoscrivere la proposta di legge popolare europea #nofakeinitaly promossa da Coldiretti. L’obiettivo è fermare i cibi importati e spacciati per italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.