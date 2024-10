Non si ferma la generosità dei ravennati nei confronti delle famiglie indigenti dello Sportello del Sorriso di Via Grado 30 a cura della Onlus Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga.

In effetti grazie alla sensibilità della Bizantina Ravenna presieduta da Giugliano Natali e del Comitato Cittadino Fosso Ghiaia presieduto da Mauro Chiappini, ieri nel tardo pomeriggio lo sportello del sorriso di via Grado 30 a ricevuto in donazione un ingente quantità di bibite naturali pronto al consumo.

Si tratta di bancali contenente oltre 1000 bottiglie di succo naturale di ananas, mango e fragola. La donazione è stata ritirata dalla responsabile dello Sportello del Sorriso Maelle Gladis Nambou assistita da Stephanie Tchameni Magon.

Per la gioia delle circa 400 famiglie indigenti di Ravenna e il sorriso delle numerosi bambine e bambini che frequentano i centlro, la donazione verrà gratuitamente distribuita già da lunedì fino ad esaurimento scorta.

Ringrazio di cuore i Presidenti Giugliano Natali e Mauro Chiappini per avere intercettato ed indirizzato questa ingente donazione presso la Onlus Il Terzo Mondo ODV. È un grande gesto di solidarietà che combacia con lo spirito omogeneo e complementare che identifica il mondo del volontariato ravennate contraddistinguendolo, ha concluso Tchameni.