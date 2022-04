La solidarietà e l’aiuto a chi fa del volontariato sono state due componenti che hanno attivato il Lions Club Faenza Host per organizzare, venerdì sera 8 aprile, un particolare incontro fra Soci ed amici presso il ristorante Monte Brullo di Faenza. Il service distrettuale di aiuto alla Oncologia Pediatrica di Rimini ha sempre sensibilizzato i Soci; quindi, il ricavo netto della serata è stato devoluto ad A.R.O.P. – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica – per il servizio “Diamo una mano ai bambini”. Con la piena collaborazione del socio Tiziano Massei e della Sig.a Manica Bignami, la serata ha proposto un menù a base di delizie del mare ed in particolare di ostriche dalla Bretagna. La partecipazione di oltre 100 persone e l’animazione della serata con altre iniziative di raccolta fondi, ha permesso di consegnare al Presidente sig. Roberto Romagnoli un significativo contributo.