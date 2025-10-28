Sabato 25 ottobre, al centro sociale Abbondanza di Bagnacavallo, si è svolta una cena di beneficenza promossa in collaborazione tra il centro e l’associazione Amici di Neresheim.

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione, ha permesso di raccogliere 2.575 euro, interamente devoluti al reparto di Radioterapia della sede di Ravenna dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Irst) “Dino Amadori” di Meldola, a sostegno delle attività di ricerca e dei progetti a beneficio dei pazienti oncologici.

Alla serata è intervenuto il sindaco Matteo Giacomoni, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, esprimendo riconoscenza alle associazioni promotrici e ai cittadini per la sensibilità dimostrata.

«Iniziative come questa – ha sottolineato il sindaco – rappresentano un segnale importante di coesione e responsabilità civica, soprattutto in un periodo complesso per il sistema sanitario, in cui la collaborazione della comunità è essenziale per sostenere il diritto alla salute.»

In rappresentanza dell’Irst “Dino Amadori” erano presenti la dottoressa bagnacavallese Annalisa Cortesi, che opera presso la Radioterapia di Ravenna, la dottoressa Elisabetta Parisi, direttrice facente funzione delle sedi di Meldola e Ravenna, e il dottor Sebastiano Calpona, oncologo e coordinatore dei gruppi multidisciplinari di Area Vasta Romagna.

I medici hanno illustrato l’impegno quotidiano dell’istituto nella cura e nella ricerca oncologica, ribadendo l’importanza delle donazioni e della sensibilizzazione pubblica.

La serata, accompagnata da momenti musicali a cura della cantante Marzia, si è conclusa con la consegna di un assegno simbolico dell’importo raccolto, a testimonianza del legame tra la comunità bagnacavallese e le realtà sanitarie del territorio