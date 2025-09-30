Il Partito Democratico di Ravenna esprime piena vicinanza e sostegno alla manifestazione “Luci sulla Palestina”, in programma giovedì 2 ottobre, che vedrà gli ospedali illuminarsi per richiamare l’attenzione sulla tragedia umanitaria in corso nella striscia di Gaza.

L’iniziativa intende ricordare i quasi duemila operatori sanitari che hanno perso la vita durante il conflitto e denunciare le condizioni drammatiche in cui versa la popolazione civile, privata di cure, sicurezza e diritti fondamentali. Il flash mob rappresenta un gesto simbolico ma potente, capace di unire comunità locali e nazionali attorno a un messaggio di pace, solidarietà e giustizia.

«La pace è una responsabilità che ci riguarda tutti – sottolinea la segretaria provinciale Eleonora Proni. Per questo è importante unirsi in una voce comune contro la guerra e a favore del diritto internazionale, della tutela della vita umana e del rispetto dei luoghi di cura.

Come Partito Democratico di Ravenna vogliamo essere al fianco di chi si mobilita per richiamare l’attenzione sulla tragedia che si consuma a Gaza e per affermare un principio fondamentale: nessun ospedale, nessun paziente, nessun operatore sanitario deve mai diventare bersaglio di un conflitto. Le luci che si accenderanno davanti agli ospedali il 2 ottobre sono un richiamo alla coscienza collettiva, un invito alla pace e alla responsabilità. Siamo parte di questo impegno e ne sosteniamo con convinzione il valore.».