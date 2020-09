Torna la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo, promossa da FOCSIV – Volontari nel Mondo, insieme a Comivis (Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo), Coldiretti e Campagna Amica per portare nelle piazze italiane il tradizionale pacco di riso 100% italiano, prodotto dagli agricoltori di Coldiretti aderenti alla Filiera Agricola Italiana.

Il 26 e 27 settembre e 3 e 4 ottobre nei mercati di Campagna Amica di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Parma e Ravenna sarà possibile aderire alla campagna, grazie alla quale con una donazione minima di 5 euro i cittadini potranno acquistare un pacco di riso 100% italiano FdAI, a sostegno degli obiettivi solidali.

Coldiretti invita tutti a sostenere l’iniziativa in favore dell’agricoltura famigliare in Italia e nei paesi poveri per la tutela di chi lavora la terra e la promozione del dialogo interculturale.