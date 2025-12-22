Un gesto concreto di attenzione verso la sanità pubblica e i pazienti più fragili: il Lions Club di Lugo ha donato un Rollboard alla Struttura Semplice di Oncologia dell’ospedale “Umberto I”, contribuendo al miglioramento dell’assistenza e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

La cerimonia di consegna si è svolta lunedì 22 dicembre alla presenza dei vertici sanitari e dei rappresentanti del Club. Hanno partecipato il dottor Stefano Tamberi, direttore dell’UOC di Oncologia dell’Ambito di Ravenna, il dottor Claudio Dazzi, responsabile della SS di Oncologia di Lugo, la dottoressa Francesca Palmarini per l’Ufficio Fundraising e Marketing aziendale, la presidente del Lions Club di Lugo, professoressa Laura Baldinini Senni, insieme a numerosi soci.

Il Rollboard è uno strumento essenziale per la movimentazione sicura dei pazienti, in particolare quelli più fragili, permettendo trasferimenti più agevoli e riducendo i rischi sia per le persone assistite sia per il personale sanitario. Un supporto che incide direttamente sulla qualità delle cure e sulla tutela della salute degli operatori.

«Si tratta di uno strumento fondamentale per rendere più sicuri e dignitosi i momenti di cura – ha sottolineato il dottor Claudio Dazzi – e rappresenta anche un segnale importante di vicinanza della comunità al nostro reparto. Sapere di poter contare sul sostegno del territorio rafforza il nostro senso di responsabilità e il nostro impegno quotidiano».

Soddisfazione anche da parte della presidente del Lions Club di Lugo, Laura Baldinini Senni, che ha evidenziato il valore simbolico e pratico dell’iniziativa: «Questo dono incarna pienamente il nostro motto We Serve. È un gesto semplice solo in apparenza, ma che ha un impatto reale sulla dignità, sulla sicurezza e sul benessere dei pazienti».

I responsabili del reparto hanno infine ringraziato il Lions Club per l’attenzione costante dimostrata verso la sanità pubblica locale, sottolineando come il contributo delle associazioni di servizio rappresenti un valore aggiunto prezioso per il miglioramento continuo dell’assistenza oncologica sul territorio.