Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato misure e risorse per la solidarietà alimentare alle famiglie. “Dai primi calcoli che ci sono stati forniti, verrebbero assegnati ai comuni della provincia di Ravenna oltre 2 milioni di euro, dei quali più di 310mila per i cittadini in difficoltà del comune di Faenza” ha comunicato il sindaco Giovanni Malpezzi

Queste risorse saranno assegnate o direttamente ai cittadini per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità o attraverso la rete del volontariato e associazioni ed enti del Terzo settore attivi nella distribuzione alimentare.

“È una cifra significativa e indispensabile per affrontare le prossime settimane. Stiamo attraversando un momento straordinariamente difficile, inaspettato e del quale purtroppo non conosciamo la durata, che ha portato in condizioni di bisogno anche persone che fino a pochi giorni fa erano economicamente autosufficienti. Non appena saranno note le modalità applicative per la distribuzione di questi aiuti, sarà mia premura informarvi tempestivamente su come presentare le relative richieste”.