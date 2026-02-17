Nell’ambito delle attività di identificazione e verifica amministrativa sui migranti sbarcati dalla nave ONG Solidaire, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino egiziano di 25 anni per reingresso illegale nel territorio nazionale.
Gli accertamenti effettuati dal personale della Questura, attraverso le banche dati interforze, hanno infatti evidenziato che l’uomo risultava destinatario di un decreto di respingimento con divieto di reingresso per tre anni, emesso il 19 maggio 2024 dal Questore della Provincia di Agrigento.
Nonostante il provvedimento fosse ancora pienamente valido, il 25enne sarebbe rientrato in Italia senza la prevista autorizzazione del Ministero dell’Interno, violando così la normativa vigente in materia di immigrazione.
Alla luce delle verifiche effettuate, il soggetto è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria.
Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per valutare eventuali altre ipotesi di reato previste dal Testo Unico sull’Immigrazione.
L’intervento si inserisce nel quadro dei controlli sistematici messi in atto dalle Forze di Polizia in occasione degli sbarchi, finalizzati a verificare il rispetto dei provvedimenti amministrativi e giudiziari e a garantire la corretta gestione delle presenze sul territorio nazionale.