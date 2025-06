Soles Tech festeggia 10 anni: dal fallimento dell’ex Soles, alla cooperativa con 50 lavoratori

L’impresa edile Soles Tech ha festeggiato i suoi 10 anni al Grand Hotel di Castrocaro. Nata dal fallimento della ex Soles di Forlì, con l’acquisto dell’azienda da parte dei dipendenti e la trasformazione in cooperativa – una cosiddetta operazione di workers buyout. Oggi Soles Tech ha un valore della produzione di quasi 17 milioni di euro e 50 lavoratori. È specializzata soprattutto in fondazioni antisismiche e lavora in diverse regioni d’Italia, anche nella ricostruzione post-sisma. A seguirla in questo percorso Confcooperative.