Tutto esaurito, nella serata di questo 29 novembre, il ristorante Da Stagnì di Porto Fuori per la tradizionale cena natalizia di Lista per Ravenna, nella quale un centinaio di cittadini elettori si è confrontato con i consiglieri della Lista e delle sue collegate Lista del Mare, Amici Animali e Popolo della Famiglia eletti nel Consiglio comunale e nei dieci Consigli territoriali del Comune di Ravenna.

Hanno riferito e dialogato coi partecipanti sull’intensa attività svolta da questo Polo civico nel presente mandato elettorale, in via di scadenza per l’elezione del sindaco de Pascale alla presidenza della Regione, il capogruppo comunale Alvaro Ancisi e il vicepresidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud Gianfranco Spadoni, presentati da Mirko De Carli del Popolo della Famiglia. Hanno portato il saluto della Lega per Salvini l’on. Iacopo Morrone e il consigliere della Provincia di Ravenna Francesco Martelli.

Caloroso è stato il plauso per il lavoro svolto dalla compagine sul territorio in questi tre anni successivi alle elezioni comunali dell’ottobre 2021, caratterizzato da un assiduo e strenuo contatto diretto coi cittadini e da una presenza agguerrita e propositiva sui problemi della comunità. Unanime l’invito a rafforzarlo e a valorizzarlo per il mandato 2025-2030 in alternativa all’attuale maggioranza ex de Pascale.