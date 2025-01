Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso l’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo, in Via Don Martino Foschi n. 6, si terrà una conferenza a tema storico dal titolo “Storie di filo spinato”. L’evento, promosso dal Comune di Solarolo in occasione della Giornata della Memoria (istituita dalle Nazioni Unite nel 2005, nella data in cui i soldati sovietici liberarono il campo di sterminio di Auschwitz), sarà curato dal prof. Luca Rosetti, ideatore del ciclo di lezioni “Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia”.

La conferenza intende ricordare le vittime della Shoah, ovvero lo sterminio del popolo ebraico, e gli italiani che hanno subìto deportazione, prigionia e morte nei lager nazisti. Attraverso un linguaggio coinvolgente e adatto a tutti, il prof. Rosetti esplorerà le storie di coloro che hanno vissuto l’orrore dei campi di concentramento, fornendo una riflessione storica e umana su uno dei capitoli più tragici del Novecento.

Il Comune di Solarolo invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di memoria e consapevolezza.

L’ingresso è libero e gratuito.