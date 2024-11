Ieri, 4 novembre 2024, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, Solarolo ha ospitato presso l’Oratorio dell’Annunziata una partecipatissima conferenza dal titolo “Storie di trincea: la vita dei soldati in trincea nella Grande Guerra“.

L’evento, curato dal prof. Luca Rosetti, ha visto una grande affluenza di pubblico, accomunato dal desiderio di approfondire un capitolo fondamentale della nostra storia. La conferenza, che fa parte del ciclo “Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia”, ha saputo affascinare i presenti, riportando alla luce le esperienze dei soldati italiani al fronte, le dure condizioni di vita in trincea, e i momenti drammatici vissuti durante la Grande Guerra ma anche gli atti di sacrificio ed eroismo. Inoltre, ha offerto anche uno sguardo approfondito sul ruolo dell’Italia nel conflitto e sulle sue conseguenze per il nostro Paese, dal punto di vista sociale, politico ed economico.

Il successo di questo primo incontro farà da trampolino di lancio per il proseguimento delle conferenze con altri appuntamenti su altrettanti temi cruciali della storia italiana: il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria che cade il giorno in cui fu liberato il campo di sterminio di Auschwitz, si terrà una conferenza dedicata alle vicende dell’Olocausto, mentre il 10 febbraio, in concomitanza con il Giorno del Ricordo, sarà organizzato un incontro sulla tragica vicenda delle foibe e dell’esodo istriano-giuliano-dalmata. Vicende fondamentali della storia del Novecento, che il professor Rosetti approfondirà con la sua ammirabile capacità narrativa. Gli incontri, promossi dall’Amministrazione comunale, si tengono alle ore 20.30 e sono a ingresso libero e gratuito.