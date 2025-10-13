Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 11 presso il Cimitero della Madonna della Salute si terrà la celebrazione dell’81° Anniversario del martirio del partigiano solarolese Teodosio Toni. Il programma della celebrazione prevede il ritrovo presso l’ingresso principale del Cimitero e la formazione di un corteo per la deposizione di fiori sui loculi dei caduti. Il corteo si concluderà dove riposa l’eroe Teodosio Toni.

A seguire, inaugurazione della mostra “La Scuola del fascismo e la Scuola della Costituzione” a cura dell’ANPI sez. Teodosio Toni presso la Sala Consiliare del Comune di Solarolo, che rimarrà aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì 20 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, martedì 21 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì 22 ottobre dalle 9.00 alle 11.00 e giovedì 23 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Teodosio Toni, nome di battaglia «Tigre», classe 1926, militò dal 15 aprile 1944 nella 36ª brigata Garibaldi “A. Bianconcini” che operò sull’Appennino tosco-emiliano. Rimasto gravemente ferito negli scontri che si tennero a Santa Maria di Purocielo (Brisighella), tra il 10 e il 13 ottobre 1944, fu lasciato nella canonica della chiesa di Cavina con altri 6 partigiani invalidi e intrasportabili. Catturati dai tedeschi, furono trasferiti nell’Ospedale di Brisighella, dove vennero poi presi in custodia dalla brigata nera faentina. Trasportato a Forlì, il 18 ottobre 1944 Teodosio Toni venne torturato e fucilato.