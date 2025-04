In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, Solarolo si prepara a commemorare le vittime della Seconda Guerra Mondiale e a celebrare la ritrovata libertà con un programma di eventi che coinvolgerà l’intera comunità locale.

Giovedì 10 aprile – Anniversario del Martirio dei Solarolesi. Una giornata dedicata al ricordo dei solarolesi caduti durante la guerra, nell’anniversario degli ultimi bombardamenti alleati e dell’eccidio della Torre Manfrediana da parte delle forze tedesche.

Dalle 09:00 alle 19:00, in Piazza Garibaldi, la sezione A.N.P.I. “Teodosio Toni” di Solarolo allestirà un gazebo commemorativo per l’iniziativa “Un fiore per i nostri caduti”. I cittadini potranno ritirare un garofano da deporre sotto la Torre Manfrediana, in segno di omaggio e memoria. Alle 09:30, si terranno le commemorazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione Comunale e degli studenti dell’I.C. Bassi, con la posa del Vector of Memory, parte del progetto Liberation Route Europe, che collega i luoghi simbolo della memoria della Seconda Guerra Mondiale.

Giovedì 11 aprile – Anniversario della Liberazione di Solarolo: un appuntamento solenne per ricordare il giorno in cui Solarolo venne liberata dal nazifascismo e le prime truppe polacche entrarono in ciò che restava del paese dopo 4 mesi di sosta del fronte sul Senio.

Ore 18:45 – Ritrovo in Piazza Garibaldi e partenza del corteo commemorativo, accompagnato dalla banda musicale, per rendere omaggio ai Cippi e Monumenti ai Caduti con la deposizione di fiori e corone di alloro. Ore 19:30 – Celebrazione della Santa Messa in memoria dei Caduti, presso la Chiesa Arcipretale.

L’Amministrazione Comunale e l’ANPI invitano tutta la cittadinanza a partecipare a queste iniziative, per mantenere viva la memoria storica e riaffermare i valori della libertà, della democrazia e della Resistenza.