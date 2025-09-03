Solarolo pronta ad accogliere i fan di Laura Pausini

Solarolo si appresta ad accogliere i fan di Laura Pausini. Domenica 7 settembre, alle 16, la cantante taglierà il nastro della sua casa-museo, che sarà visitabile solo dal 13 settembre. All’interno foto, vestiti, dischi, premi e altri cimeli che hanno contraddistinto la carriera iniziata da giovanissima. L’intera zona di Solarolo attorno a via Santi, sede del museo, subirà una piccola rivoluzione in fatto di viabilità. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale diffonderà tutte le informazioni necessarie su accessibilità e parcheggi. Il giorno prima, Laura Pausini incontrerà i propri fan al PalaCattani di Faenza.