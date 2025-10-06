Il 13 ottobre 2025, alle ore 20:30, nella Sala del Consiglio di Solarolo (Piazza Gonzaga,1) si terrà la conferenza storica dal titolo “Il conflitto arabo-israeliano: due popoli, una terra”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Solarolo, si propone di analizzare uno dei temi più complessi e drammatici della storia contemporanea: il conflitto tra israeliani e palestinesi. Verranno ripercorse le origini storiche della contesa, le radici politiche, religiose e sociali che ne hanno alimentato lo sviluppo, e le principali fasi di una vicenda che ancora oggi segna profondamente la geopolitica mondiale.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, la conoscenza degli avvenimenti della storia è il presupposto per creare le condizioni di un vero dialogo inter-culturale ed inter-religioso, basato sul rispetto dei diritti umani e la promozione di una cultura di pace.

La conferenza sarà guidata dal professore Luca Rosetti, curatore del ciclo di lezioni “Il Calendario Civile degli Italiani, che offrirà al pubblico un’analisi con l’obiettivo di stimolare la riflessione su un tema di grande attualità.

Il Comune di Solarolo invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di approfondimento e confronto. L’ingresso è libero e gratuito.