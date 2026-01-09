Il Consiglio comunale di Solarolo ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Luogotenente C.S. Bruno Vivaldo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Solarolo, nel corso della seduta straordinaria convocata ad hoc, che si è svolta giovedì 8 gennaio nella sala consiliare del Municipio.

La sala era gremita e, oltre alla Giunta e ai consiglieri comunali, hanno partecipato all’incontro anche gli ex sindaci Fabio Anconelli e Stefano Briccolani, in carica negli anni in cui Vivaldo è stato comandante a Solarolo, il Capitano Alessandro Averna Chinnici, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Faenza, e Don Tiziano Zoli, parroco di Solarolo. Tutti hanno preso la parola per un ricordo, un riconoscimento e un attestato di stima nei confronti del Luogotenente Vivaldo.

Un riconoscimento che rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità solarolese e che intende rendere omaggio a una figura che, nel corso degli anni, ha saputo distinguersi per professionalità, senso del dovere e profonda umanità, costruendo un rapporto autentico e duraturo con il territorio e con i suoi cittadini.

Nel corso della sua lunga esperienza di servizio a Solarolo, il Luogotenente Vivaldo ha promosso con costanza la cultura della legalità, l’impegno civile e sociale e una presenza attenta e concreta al fianco della comunità. Un legame rafforzato ulteriormente nei momenti più difficili, come durante l’alluvione del 2023, quando non ha mai fatto mancare la propria vicinanza e il proprio supporto ai cittadini. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera figura anche la Medaglia Mauriziana al merito, a testimonianza dell’impegno e della professionalità dimostrati.

“Con questo atto – dichiara la sindaca Maria Diletta Beltrani – l’Amministrazione comunale e tutta la città di Solarolo vogliono esprimere un sentito ringraziamento al Luogotenente Bruno Vivaldo per gli anni di servizio svolti con straordinaria dedizione e senso delle istituzioni. Siamo felici e orgogliosi di poterlo annoverare ufficialmente tra i nostri concittadini: sebbene di origine calabrese, da anni risiede a Solarolo ed è già parte integrante della nostra comunità. A lui va il nostro augurio più sincero per il futuro e per la nuova fase della sua vita”.

Il conferimento della cittadinanza onoraria, deliberato a pochi giorni dal pensionamento del Luogotenente Vivaldo, intende suggellare un rapporto che va oltre il ruolo istituzionale, riconoscendo il valore umano e civile di un uomo che ha saputo servire lo Stato e la comunità con passione, responsabilità e profondo senso di appartenenza.