Nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Solarolo, la Polizia di Stato ha arrestato un ventiduenne straniero, con precedenti di polizia ed in regola sul territorio nazionale, trovato in possesso di oltre due chili di cocaina suddivisa in due panetti nascosti all’interno del suo alloggio.

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha tratto origine da plurime segnalazioni pervenute riguardo movimenti sospetti in una zona della cittadina ove sono presenti diverse strutture ricettive.

Gli approfondimenti svolti, permettevano di individuare il luogo di dimora temporanea di un cittadino straniero che, rintracciato e identificato, veniva sottoposto a controllo; atteso l’atteggiamento nervoso dell’uomo, si rendeva opportuno effettuare una minuziosa perquisizione dell’alloggio, che dava esito positivo in quanto, occultata in una tasca appositamente ricavata nel materasso, veniva rinvenuta la partita di droga menzionata.

Pertanto, il giovane è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna su disposizione della Procura della Repubblica, che ha assunto il coordinamento delle indagini