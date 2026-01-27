Ultimi giorni a disposizione per iscriversi alla prima edizione della Solarolo Half Marathon – Città di Solarolo a tariffa agevolata. Fino a sabato sarà infatti possibile aderire alla manifestazione al costo di 22 euro; da domenica la quota salirà a 25 euro e resterà invariata fino al giorno della gara, in programma sabato 29 marzo.

La corsa è intitolata alla memoria di Roberta Colombo, figura molto cara al Te’ Bota Team, società organizzatrice della nuova mezza maratona romagnola, che punta a ritagliarsi fin da subito un ruolo di rilievo nel panorama podistico regionale.

Ai primi 500 iscritti sarà riservata una T-shirt tecnica ufficiale, da prenotare al momento dell’iscrizione indicando la taglia. La maglia potrà essere acquistata anche dai partecipanti alla Family Run non competitiva sulla distanza di 5 chilometri.

Il percorso di gara è in fase di definizione, ma attraverserà l’intero territorio, sconfinando anche nel comune di Castelbolognese e toccando il centro storico di Bagnara di Romagna. Cuore logistico dell’evento sarà Corso Mazzini, davanti al negozio Sport GM, punto di ritiro dei pettorali e sede della partenza fissata alle 9.30. L’arrivo è previsto in Piazza Garibaldi.

Al termine della gara si svolgeranno le premiazioni, particolarmente ricche soprattutto per le società: alle prime classificate in base al numero di partecipanti andranno tre prosciutti, oltre a numerosi altri riconoscimenti in fase di definizione. A livello individuale sono previsti 138 premi di categoria, oltre ai riconoscimenti per i primi tre assoluti maschili e femminili.

In vista del 29 marzo, gli organizzatori annunciano ulteriori novità per una manifestazione che ambisce a crescere rapidamente, non solo a livello regionale.

Per informazioni: Te’ Bota Team – pagina Facebook ufficiale.