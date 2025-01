Nell’ambito dei lavori di rinforzo ed impermeabilizzazione del Canale dei Mulini di Castel Bolognese, Lugo e Fusignano, si comunica la chiusura di un tratto della SP10 ricadente nel territorio del Comune di Solarolo (dall’intersezione con via Fossa di Sopra all’intersezione con via Carraie – via Praticelli) da lunedì 3 febbraio 2025 fino al completamento dei lavori.

L’intervento, in capo al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, è finanziato dall’ordinanza 6/2023 della struttura commissariale.

I lavori inizieranno solo quando le condizioni permetteranno di eseguire le opere a perfetta regola d’arte – dal momento che gli interventi previsti potranno essere ostacolati da un terreno eccessivamente bagnato – e avranno una durata stimata di almeno nove mesi, condizioni meteo permettendo.

L’intervento è fondamentale per la sicurezza del territorio, e comprenderà l’impermeabilizzazione dell’intero alveo del canale, la sistemazione di manufatti e terre rinforzate e il ripristino di danni dovuti ad infiltrazioni, fontanazzi e tracimazioni causati degli eventi alluvionali.

Le lavorazioni necessarie per l’impermeabilizzazione del Canale dei Mulini si svolgeranno dalle ore 7:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì.

La chiusura totale della SP10 riguarderà tratti di circa 200 metri per volta, partendo dall’intersezione con via Fossa di Sopra e spostandosi per tratti successivi verso l’intersezione con via Carraie e via Praticelli.

La SP10 dalle ore 17:00 circa di ogni giorno verrà resa transitabile e aperta al traffico locale fino alle ore 7:00 del giorno successivo.

Ad oggi sono già stati effettuati alcuni interventi: pulizia della vegetazione infestante nel tratto a monte del ponte canale tratturo (Lugo), parte della picchettazione e accantieramento in più punti.

I lavori sono affidati all’impresa Biguzzi Srl, che ha subappaltato l’esecuzione delle opere ad altre imprese (Co.Ge.SE e Ecocave e Coop. Montana Valle del Lamone, tutte con esperienza pluriennale in zona e in lavori simili).

L’esecuzione con più imprese permette la contemporaneità su più tratti del lavoro per cercare di accelerare i tempi di effettiva esecuzione.