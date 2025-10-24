In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre, l’Amministrazione comunale di Solarolo organizza una cerimonia commemorativa in ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune, dove verrà installata e scoperta una targa dedicata al Milite Ignoto, figura simbolica che rappresenta tutti i soldati caduti, e rimasti senza nome, nei conflitti per la Patria.

In questa occasione verrà ricordato che il Comune di Solarolo, per il centenario della traslazione della salma all’Altare della Patria a Roma, con delibera votata all’unanimità dal Consiglio Comunale n. 42/2021, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, “umile eroe di una guerra di cui fu vittima, simbolo di unità e sacrificio, monito di pace”.

A seguire, alle 18.45, in Piazza Gonzaga si terrà un corteo nel quale sfileranno il Gonfalone del Comune, i labari e le bandiere delle associazioni dei combattenti. Accompagnato dal Corpo Bandistico di Solarolo, il corteo renderà omaggio ai monumenti cittadini dedicati ai Caduti.

La giornata si concluderà alle 19.30 con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa Arcipretale di Solarolo.

“Come ogni anno ricordiamo la giornata del 4 novembre per stringerci come comunità nel rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per i valori fondanti della nostra Repubblica: unità, democrazia, pace. Ricordare il passato è un dovere, ma è anche un impegno per costruire un futuro più consapevole e solidale, soprattutto per le nuove generazioni”, dichiara la sindaca di Solarolo Maria Diletta Beltrani.