Sabato 22 febbraio, dalle 14:30 nelle piazze Garibaldi e Gonzaga, si terrà il Carnevale di Solarolo “Favole e Fiabe in festa!”, un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini.

Molte le attività in programma: ritrovo dei gruppi mascherati, balli e baby dance a cura del Gruppo Frustatori Cassani, animazione e giochi per i più piccoli e merenda per tutti.

Nel corso della festa si potranno gustare dolci, bibite e bisò.