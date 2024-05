Tutti li chiamano Me contro Te, ma i loro veri nomi sono Sofia Scalia e Luigi Calogna. Questi due youtuber, originari di Palermo, sono diventati famosi facendo contenuti per giovanissimi. Dalla piattaforma YouTube, hanno fatto il salto fuori dal web: canzoni, serie televisive, libri, fumetti, abbigliamento, giocattoli e cinque film. L’ultimo è in programmazione al Cinedream di Faenza, dal titolo “Me contro Te : operazione spie”. Uscirà al cinema sabato 1 giugno.

La coppia farà un tour nei cinema per vedere e salutare i loro piccoli fan e tra le varie tappe ci sarà anche Faenza , sabato 8 giugno dalle ore 10. I biglietti per l’appuntamento sono già in vendita