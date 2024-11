Si è concluso domenica 4 novembre a Cervia il Campionato Individuale Gold categoria Allieve A3, che ha visto l’undicenne Sofia Ballardini di Edera Ritmica Ravenna conquistare il podio. Sofia, dopo una fase di qualificazione con due esercizi -cerchio e corpo libero— era già piazzata al primo posto che ha poi brillantemente mantenuto durante le due fasi finali con esercizi alla fune prima e alle clavette poi, senza mai perdere la concentrazione e aggiudicandosi così il titolo di Campionessa Nazionale Gold categoria A3 2024

Soddisfazione per la società Edera Ritmica anche grazie alla dodicenne Fatima Cappiello, che è arrivata in semifinale nella categoria A4 e che ha mancato di un soffio, per via di alcune piccole imprecisioni, l’accesso alla finale a otto, che era sicuramente alla sua portata.

Questi ottimi risultati sono il frutto del grande lavoro svolto da tutto lo Staff di Edera Ritmica, a partire dalla Responsabile Tecnica Camilla Casadio, coadiuvata dalle allenatrici Sara Tiene, Carlotta Casadio e Giulia Mazzotti, dalle insegnanti di Danza Carla Rizzu e Rosita Di Firma , dal preparatore atletico Alessandro Gramantieri, dal nutrizionista Lorenzo Casadei, dal fisioterapista Michele Saporetti e dal preparatore mentale Enrico Bartolni.