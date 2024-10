Dopo la segnalazione di richiesta d’aiuto della Protezione Civile di Ravenna, i Ministri Volontari di Scientology si sono recati al Ristorante Al Maneggio di Santerno per aiutare i titolari nel post alluvione.

Infatti la veranda purtroppo era ricoperta di acqua e fango, zona che il ristorante usa per accogliere i clienti, e per questo il gruppo è intervenuto liberando l’area da tutti i mobili non recuperabili mentre con alcuni che si potevano sistemare, sono stati recuperati e rimontati.

Al termine sono intervenuti con la pulizia rimuovendo tutti i residui di fango e acqua. Una delle responsabili del ristorante, presente durante tutta la giornata di lavori, ha voluto ringraziare moltissimo i volontari per l’aiuto dato.

Continueranno nei prossimi giorni gli interventi di aiuto. Per maggiori informazioni o richieste d’intervento contattare Gloria Fornè per la zona di Ravenna al numero 348 776 4775 e Silvia Lucarini per la zona di Forlì al numero 380 108 5389.

“Un Ministro Volontario non chiude gli occhi davanti al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza. Piuttosto, è addestrato a gestire queste e ad aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e anche nuova forza personale”.