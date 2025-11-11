Prosegue la quinta edizione “Soavi Armonie”, la prestigiosa rassegna di musica colta, a cura di Donato D’Antonio, che trasforma il MIC Faenza – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza in un palcoscenico d’eccezione.

Domenica 16 novembre, alle ore 11, sul palco il Duo De Vinco – Bertolini con Antonella De Vinco al pianoforte e Raffaele Bertolini al clarinetto.

Un incontro musicale raffinato quello tra violoncello e chitarra, due strumenti dalle sonorità complementari che dialogano in un repertorio che attraversa stili e epoche diverse. Il programma presenta pagine di Burgmüller, Ferrer e Granados, compositori che hanno saputo valorizzare al meglio questa particolare combinazione timbrica. Alena Tikhmanovich e Josep Manzano proporranno un concerto intimo e virtuosistico, dove la tecnica si mette al servizio dell’espressività per creare atmosfere di grande fascino.

Prossimi appuntamenti

30 novembre, ore 11:00

“Grazie Berio!”

Strumentisti del Teatro alla Scala: Donato D’Antonio (chitarra solista) e Thomas Cavuoto (viola solista)

Un omaggio al genio di Luciano Berio, uno dei più importanti compositori del Novecento italiano, nel centenario della sua nascita. Il concerto presenta un programma che affianca Berio a Takemitsu e Glass, creando un dialogo tra diverse estetiche della musica contemporanea. Gli Strumentisti del Teatro alla Scala, ensemble di eccellenza internazionale, con Donato D’Antonio alla direzione artistica della rassegna e Thomas Cavuoto, offrono un’interpretazione di altissimo livello di un repertorio che richiede particolare sensibilità e competenza tecnica.

7 dicembre, ore 11:00

“For Clarinet” – Duo Bertolini – D’Angelo

Raffaele D’Angelo (pianoforte) e Nicola Bertolini (clarinetto)

Il clarinetto protagonista in un programma che attraversa epoche e stili diversi, da Brahms a Debussy, da Rossini alle sonorità contemporanee. Il duo formato da Raffaele D’Angelo e Nicola Bertolini esplora le infinite possibilità espressive di questo strumento, dalle melodie romantiche di Brahms agli impressionisti debussyani, dalla brillantezza rossiniana alle ricercatezze armoniche moderne. Un concerto che celebra la versatilità e la bellezza timbrica del clarinetto in dialogo con il pianoforte.

14 dicembre, ore 11:00

“Opera Belcanto”

Davide Burani (arpa)

Un concerto che porta il grande repertorio operistico italiano in una veste inedita e affascinante. Davide Burani all’arpa presenta trascrizioni di pagine celebri di Verdi e Puccini, insieme a composizioni di Caramiello, dimostrando come l’arpa possa rendere con eleganza e raffinatezza le melodie più amate del melodramma italiano. Un’esperienza unica che permette di riscoprire arie famose attraverso le sonorità cristalline e evocative dell’arpa, strumento dalle infinite possibilità espressive.

21 dicembre, ore 11:00

“Buon Natale”

Orchestra e coro Sarti Christmas band Ingresso gratuito

La rassegna si conclude in festa con il tradizionale concerto natalizio che vede protagonista l’Orchestra e coro Sarti Christmas band. Un appuntamento che unisce tradizione e gioia, perfetto per celebrare le festività natalizie in un’atmosfera di condivisione e serenità. Il concerto, a ingresso gratuito, rappresenta il regalo della rassegna alla città, un momento di festa collettiva che chiude idealmente un percorso musicale di grande qualità e varietà.

Informazioni

Dove: Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Viale Baccarini 19, Faenza (RA)

Quando: Dal 5 ottobre al 21 dicembre 2025

Biglietti: Ingresso con il biglietto del Museo. Disponibile abbonamento a tutti i concerti al costo di 60 euro

Partner: La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione per i Gemellaggi del Comune di Faenza e con il sostegno di Amici della Sarti Aps, Credem Banca.

Si ringrazia la Scuola di musica Giuseppe Sarti.