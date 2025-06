Oggi, presso la sede della Capitaneria di Porto di Ravenna, Elio Ruggeri, Executive Director Lng di Snam ha consegnato, a nome della Società, le targhe di ringraziamento alle realtà portuali che hanno supportato la realizzazione del nuovo rigassificatore al largo delle coste ravennati.

Il riconoscimento è stato assegnato all’Autorità Marittima ed ai rappresentanti dei servizi portuali, i Piloti del Porto, Gruppo Ormeggiatori ed ai rimorchiatori della società concessionaria S. E. R. S.

Per la realizzazione delle opere di Snam, il contributo attivo e partecipe delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori industriali è un valore aggiunto e un principio imprescindibile nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei territori che ne ospitano le infrastrutture.

Il rigassificatore di Ravenna costituisce un’opera di rilevanza strategica nazionale per la cui realizzazione in mare è stato necessario l’impiego di centinaia di persone e decine di mezzi navali che hanno operato sotto la vigilanza tecnico-operativa della Guardia Costiera di Ravenna.

Costruita nel 2015, la BW Singapore è in grado di stoccare e rigassificare 170mila metri cubi di gas liquefatto, per una capacità complessiva di 5 miliardi di metri cubi l’anno. La nave è stata acquistata da Snam nel corso del 2022, come una delle misure messe in atto a seguito del conflitto in Ucraina. Ormeggiata al largo di Ravenna dallo scorso 28 febbraio, ha ricevuto il suo primo carico commerciale l’11 giugno.

L’incremento della capacità complessiva di rigassificazione offre un contributo fondamentale nel garantire la sicurezza energetica nazionale: ad oggi, il gas naturale liquefatto (GNL) rappresenta circa il 30% del consumo totale di gas del Paese.

Nella foto di gruppo, partendo da sinistra i nomi sono i seguenti:

-1° LGT NP Gianni DE SARLO – NOSTROMO

-Davide Isola, Shipping & Marine Services di Snam

-Elio Ruggeri, Executive Director Lng di Snam

-C.F. (CP) Gian Marco MIRIELLO – CAPO SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

-C.V. (CP) Marco LANDI – DIRETTORE MARITTIMO IN SEDE VACANTE

-T.V. (CP) Gianluca CAPUTO – CAPO SEZIONE TECNICA

-C.F. (CP) Maurizio RIZZO – CAPO REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO

-2° CAPO AIUTANTE Pietro SURGO – VICE NOSTROMO

-DOTT. Fabio OCCHINEGRO – DIRETTORE OPERATIVO SERS GRUPPO MED TUG

-Francesco PUPA – SERS GRUPPO MED TUG

-Roberto BUNICCI – CAPO PILOTA RAVENNA

-Marco DEL GROSSO – SERS GRUPPO MED TUG

-Alberto ANTONELLI – CAPO GRUPPO ORMEGGIATORI RAVENNA