“Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, la Segretaria provinciale del sindacato Snals-Confsal di Ravenna Strammiello Maria Rosaria, desidera rivolgere un augurio di un proficuo lavoro a tutto il personale della scuola.

Ne approfitta per fare il punto della situazione rispetto alle nomine del personale a partire da quelle dei Dirigenti Scolastici.

In particolare la Segretaria Strammiello comunica che ad oggi, nella provincia di Ravenna, sono stati nominati in ruolo due nuovi Dirigenti Scolastici provenienti dalle scuole del faentino e del lughese, dalla graduatoria del concorso ordinario.

La Dirigente Fazio Valentina è stata assegnata all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi di Riolo Terme, ed è una docente dell’ IC Carchidio Strocchi di Faenza; la Dirigente Betti Monica è stata assegnata all’IC Don Stefano Casadio di Cotignola, ed è una docente dell’I.C. Gherardi di Lugo.

Da segnalare anche che la Dirigente Grilli Maria Teresa è stata assegnata all’IC N. 6 di Imola, ed è una docente dell’IC San Rocco di Faenza.

Quattro sono le sedi scolastiche rimaste prive di un Dirigente titolare e che sono state affidate ad un “Dirigente reggente” che lavorerà su due scuole. L’IPS Olivetti Callegari di Ravenna che sarà gestito dal Dirigente del Liceo Ricci Curbastro di Lugo Frassineti Giancarlo; l’ IC Carchidio Strocchi di Faenza che sarà gestito del Dirigente del Persolino Strocchi di Faenza Gringeri Daniele; l’IC N. 2 di Cervia sarà gestito dalla Dirigente dell’IC N. 3 di Cervia.

Cinque saranno i Dirigenti che dal primo settembre cambieranno la sede di servizio: la Dirigente Izzi Pierangela sarà assegnata all’ITIP Bucci di Faenza, la Dirigente Stambulis Elettra sarà assegnata all’IC di San Pietro in Vincoli, la Dirigente Calcagno Barbara sarà assegnata all’IC San Pier Damiano di Ravenna, il Dirigente Taroni Paolo sarà assegnato all’Istituto Morigia Perdisa di Ravenna e il Dirigente Rotondi Fabio sarà assegnato al Polo Tecnico Professionale di Lugo.

Dopo tanti anni di servizio saranno collocati in quiescenza la Dirigente Saragoni Maria dell’IC Carchidio Strocchi, la Dirigente Gardini Gabriella dell’ITIP Bucci di Faenza, la Dirigente Guiati Maria dell’IC San Pier Damiano di Ravenna e il Dirigente Zinno Gennaro dell’istituto Morigia Perdisa di Ravenna .

Per quanto riguarda la nomina dei Funzionari dell’Elevata qualificazione ( ex DSGA) sono stati nominati a tempo indeterminato nove funzionari. Risultano vacanti cinque posti per il profilo di DSGA che saranno assegnati al personale che ne farà richiesta, avendone i requisiti, attraverso la procedura di interpello.

Per quanto riguarda le nomine del personale docenti. Al momento sono state ultimate tutte le nomine a tempo indeterminato.

Sono stati nominati in ruolo dalle graduatorie concorsuali 53 docenti di Religione Cattolica; circa 200 docenti; 78 docenti di sostegno sono stati nominati dalla graduatoria provinciale e

80 docenti di sostegno da procedura “mini call veloce” .

Per quanto riguarda il personale ATA sono state effettuate le nomine a tempo indeterminato per i vari profili: 57 Collaboratori Scolastici, 17Assistenti Amministrativi e 5 per gli Assistenti Tecnici.

L’Ambito Territoriale di Ravenna sta ultimando in maniera scrupolosa la verifica dei posti disponibili da assegnare ai supplenti docenti tramite procedura informatizzata e al personale ATA attraverso la convocazione in presenza, in modo tale da poter avere tutti in cattedra per il primo giorno di scuola.

La Dirigente sindacale Strammiello conclude affermando che “il sindacato Snals- Confsal ha da sempre ribadito la necessità di stabilizzare tutto il personale docente supplente attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato superando la differenza tra organico di diritto e organico di fatto, in modo da porre fine allo storico precariato e garantire la continuità didattica sulle classi. Risulta improrogabile la riforma della norma che regola i criteri di determinazione degli organici per diminuire stabilmente il numero degli alunni per classe, evitando di ritrovarci sempre con classi sovraffollate. Le immissioni in ruolo da graduatoria provinciale (GPS) devono essere uno strumento ordinario per la copertura dei posti dal momento che i concorsi non riescono ad assicurare un reclutamento corrispondente ai bisogni delle istituzioni scolastiche”.”

La Segretaria Provinciale Snals Confsal – Rosaria Strammiello