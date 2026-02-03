Si è svolta lo scorso 30 gennaio, presso la sede dell’Agenzia Raspanti in via Severoli 16, l’assemblea del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) – Sezione Provinciale di Faenza, nel corso della quale è stato eletto, secondo quanto previsto dallo Statuto, il nuovo Esecutivo provinciale.

L’assemblea ha confermato alla presidenza provinciale Ledo Raspanti (Unipol Assicurazioni), riconoscendo il lavoro svolto negli anni a tutela della categoria e per il rafforzamento del ruolo professionale delle agenzie assicurative nel mercato dei servizi. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, sono stati nominati Luca Tabanelli (Allianz Assicurazioni) e Francesco Casadio (Generali Assicurazioni).

L’incarico di segretario amministrativo–tesoriere è stato affidato a Luciano Martini (Groupama Assicurazioni), mentre completano l’Esecutivo i consiglieri Paolo Biserna (pensionato), Daniele Conti (Allianz Assicurazioni) e Rodolfo Tabanelli (Unipol Assicurazioni).

La riconferma del direttivo uscente testimonia la volontà di proseguire nel solco di un impegno costante a favore della categoria degli agenti assicurativi, figura centrale nel rapporto quotidiano con famiglie e imprese. L’agente di assicurazione svolge infatti una funzione di rilevanza sociale, affiancando cittadini e aziende nella gestione dei rischi presenti e futuri, con competenza e responsabilità.

Le agenzie assicurative tradizionali, presenti in modo capillare sul territorio, continuano a rappresentare un punto di riferimento per una vasta gamma di servizi che spaziano dalle polizze per mobilità, salute, abitazione, imprese e agricoltura, fino ai prodotti di risparmio, investimento, previdenza e trattamento di fine rapporto. Un’offerta che si fonda su professionalità, serietà e qualità, garantite da operatori regolarmente iscritti alla categoria.

Con il rinnovo degli organi provinciali, la sezione SNA di Faenza, in collaborazione con Confcommercio Ascom Faenza, conferma il proprio impegno nel rappresentare e valorizzare il ruolo degli agenti di assicurazione, a tutela della categoria e dei clienti.