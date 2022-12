Prosegue l’emergenza smog in Emilia-Romagna: il nuovo bollettino di Arpae ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri sottili, con l’eccezione delle province di Forlì-Cesena e Rimini, dove l’emergenza rientra.

Domani sarà emesso un nuovo bollettino.

Anche per domani, quindi, nelle zone dove si è verificato il superamento dei limiti restano in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento: divieto di circolazione per i diesel euro 4, benzina fino a euro 2 e abbassamento dei riscaldamenti.

A Ravenna:

Sulla base delle previsioni di Arpae, sono confermate fino a domani, mercoledì 28 dicembre (compreso), le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale; domani, mercoledì 28, sarà emesso il nuovo bollettino Liberiamolaria, che darà indicazioni per i giorni successivi (per quanto riguarda il bollettino di oggi Arpae ha comunicato che per problemi tecnici non è propriamente aggiornato, ma che valgono comunque le indicazioni riportate a questo link: https://bit.ly/arpae-aggiornamento27-12

Le principali ulteriori limitazioni in vigore fino a domani, mercoledì 28 (compreso) sono:

• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 (si aggiunge allo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel inferiori all’euro 4, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso)

• divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

• divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.);

• divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.