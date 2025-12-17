Mercoledì 17 dicembre è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia una previsione di sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale.Nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre saranno pertanto in vigore le misure emergenziali antismog, in aggiunta alle misure ordinarie.

Scatta il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili.

Per i principali Comuni è inoltre disposto il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 anche ai veicoli diesel di categoria euro 5, compreso nell’area urbana individuata da appositi cartelli.

Tali disposizioni si aggiungono alle misure ordinarie vigenti dal primo ottobre al 31 marzo e che prevedono: il divieto di qualunque combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (falò, fuochi d’artificio) ad eccezione dei barbecue, il divieto di abbruciamento di residui vegetali, la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, attività sportive; 17 gradi per attività industriali e artigianali), il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse(camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo) e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso, ai veicoli a benzina, a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 2 compreso.

Per ulteriori informazioni chiamare la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna al numero 0545 299470.