Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali – nelle giornate di domani, giovedì 15, e di venerdì 16 gennaio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 16 sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei principali centri abitati (area delimitata da relativa segnaletica), oltre ai divieti già ordinariamente previsti, come il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili.

