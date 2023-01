Non si ferma l’allerta smog in Emilia-Romagna, prorogato fino al 4 gennaio e esteso a tutte le province della regione. Il primo bollettino di Arpae del 2023 ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri sottili, anche nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, escluse dall’ultima rilevazione.

In vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento, come i divieti di circolazione: dal primo gennaio stop anche a veicoli diesel fino a euro 4 compreso.

Nel comune di Ravenna, dettagli:

Qualità dell’aria: sulla base delle previsioni di Arpae confermate fino a mercoledì 4 gennaio compreso le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo http://bit.ly/bollettinoaria – sono confermate per oggi e per tutti i prossimi giorni fino a mercoledì 4 gennaio compreso le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (mercoledì 4 sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono:

• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 (si aggiunge alle misure ordinarie di stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel fino all’euro 4 compreso, in vigore dall’1 gennaio 2023, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso)

• divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

• divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)

• divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

Si ricorda che dall’1 gennaio i veicoli non conformi possono comunque circolare (ma non durante le domeniche ecologiche e qualora scattino le misure emergenziali) usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale, qualora si decida di aderire al servizio Move-In, deliberato dalla Regione Emilia – Romagna. Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di adesione si rimanda alla nota della Regione al seguente link: https://bit.ly/moveinrer