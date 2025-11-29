Smartphone e minorenni, fra dipendenza e cyberbullismo

L’uso degli smartphone tra i minorenni e il cyberbullismo sono stati i temi al centro di un convegno promosso dall’Ordine regionale dei Giornalisti, insieme al Corecom, e la Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una delle iniziative avviate dalla Regione per incentivare un uso più consapevole dei cellulari fra adolescenti e giovanissimi. In Italia si registra il dato più alto per l’accesso allo smartphone senza la supervisione di un adulto. Pedagogisti, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili consigliano di comprare un telefono, privo di accesso a internet e a social, a ragazzi 14 anni. Solo a 16 anni si può aprire la possibilità a qualche social media.