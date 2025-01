L’opposizione in consiglio comunale ha richiesto la convocazione delle commissioni ambiente e società partecipate per discutere il tema della nuova tariffa puntuale legata allo smaltimento dei rifiuti. La richiesta, specificano le forze politiche, è dovuta “Alle numerose criticità costantemente in aumento sia nella gestione pratica del porta a porta, sia nella normativa, peraltro non ancora del tutto chiarita, della nuova tariffa puntuale.”

Il centrodestra: critica l’assenza di un meccanismo incentivante positivo rispetto alle mansioni delegate ai cittadini, il peggioramento del decoro in città nonostante gli aumenti della Tari; richiede correttivi per i possessori di animali; chiede correttivi per il ritiro porta a porta e di estendere i cassonetti smart all’agglomerato urbano di Ravenna; chiede un aggiornamento sul fenomeno dei rifiuti abbandonati; chiede infine un’informativa sull’aumento della popolazione dei topi e come l’amministrazione gestirà il fenomeno.