“Ieri è morto Graziano Pozzetto, da tempo sapevamo che era malato.

Al figlio, Alessandro, vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio per la perdita di suo padre.

Molti di noi hanno avuto il piacere di leggere e ascoltare le parole di Graziano che, ricordiamo, tra i fondatori di Slow Food. E non mancava mai di stupire per la passione, la competenza, e la generosità con cui si spendeva in precisazioni, aneddoti e ricercate osservazioni, frutto di studi antropologici che gli avevano portato il riconoscimento di numerosi premi.

Proprio nel suo volume “La cucina romagnola” aveva riservato uno spazio iniziale alle dediche dell’autore.

In una di quelle dediche, Graziano scriveva: “Alla memoria di amici e personaggi con cui abbiamo condiviso il piacere del buon cibo e del buon vino e che continuiamo a considerare a tavola con noi”.

È così che noi vogliamo ricordare Graziano.”