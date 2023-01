A Brisighella dal 3 al 5 febbraio si svolgeranno le finali per premiare con “Grande Olio” o “Grande olio Slow” gli oli finalisti selezionati dai panel regionali per la “Guida agli Extravergini” di Slow Food.

Saranno presenti i Coordinatori Regionali della guida, che comporranno il panel che assegnerà le menzioni.

Per l’occasione sabato 4 febbraio alle ore 20:30 saremo ospiti alla Casetta a Brisighella per una cena imperdibile!

Durante la cena saremo guidati alla scoperta di alcuni dei migliori oli d’Italia in compagnia della commissione nazionale che assegna i riconoscimenti della guida.

Si degusteranno quattro oli del territorio Brisighellese:

– NOBIL DRUPA di C.A.B. Terre di Brisighella (Ghiaggiola 100%)

– BRISIGHELLO DOP di C.A.B. Terre di Brisighella (Nostrana di Brisighella 100%)

– OLIVETA di Azienda Agricola Manetti (Correggiolo 50%/Nostrana di Brisighella 50%, già Presidio Slow Food degli olivi secolari).