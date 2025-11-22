Cambia le slot machine nel bar: titolare multata per 54 mila euro dal Comune di Faenza. Ma il Tribunale annulla

Annullata una multa da 54 mila euro ad un bar faentino. La sanzione era legata all’installazione di nuove slot machine nei locali dell’attività commerciale. La decisione è stata presa dal Tribunale civile di Ravenna, che ha quindi dando torto all’operato dell’amministrazione comunale, facendo pendere il giudizio a favore della titolare del pubblico esercizio.

Il ricambio delle macchinette era avvenuto nel 2024. Secondo l’interpretazione del Comune di Faenza, il ricambio era equiparabile ad una nuova installazione, essendo nuovo il gestore, e quindi violava il divieto di collocare apparecchi da gioco ad una distanza inferiore a 500 metri da scuole, luoghi di culto e altre strutture classificate come “sensibili”