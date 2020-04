Rispetto alle 53 positività comunicate oggi per il territorio del Ravennate, 31 fanno riferimento a donne e 22 a uomini. Cinquanta pazienti sono in isolamento domiciliare, 3 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Va precisato che di queste 53 positività, 21 fanno riferimento a tamponi effettuati alcuni giorni fa. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati e di 31 positività riscontrate presso due strutture per anziani a Russi e Ravenna.

La Regione oggi ha comunicato il decesso di un paziente di 79 anni e di uno di 75, entrambi di sesso maschile. Si sono verificate 6 guarigioni cliniche ed altre 7 guarigioni complete.

Sono 311 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

Complessivamente i casi sono dunque 880, confermati alle 12 del 14 aprile, così distribuiti per Comune:

48 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

395 Ravenna

120 Faenza

56 Cervia

62 Lugo

45 Russi

26 Alfonsine

30 Bagnacavallo

21 Castelbolognese

8 Conselice

10 Massa Lombarda

3 Sant’agata Santerno

15 Cotignola

8 Riolo Terme

17 Fusignano

6 Solarolo

8 Brisighella

2 Casola Valsenio